شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة ختامية لموسيماني عصر اليوم لنجوم الأهلى استعدادًا لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة ختامية للفريق عصر اليوم، قبل التحرك لاستاد رادس؛ لمواجهة فريق الترجي التونسي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويجتمع موسيماني مع لاعبي الأهلي في الثالثة والنصف عصر اليوم بفندق الإقامة؛ لشرح طريقة اللعب، وتحديد تشكيل الفريق، ومهام كل لاعب خلال مباراة الترجي.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أكد احترامه للترجي ومديره الفني، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن الأهلي جاء إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.



وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد أمس الجمعة، إن المباراة صعبة من الناحية الفنية، نظرا لقوة الترجي وخبراته وشعبيته في تونس، لكن الأهلي لديه فرصه لتحقيق نتيجة إيجابية في رادس، واستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

واشار موسيماني إلى أن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في البطولة الأفريقية، ويسعى دائما لحصد الألقاب؛ من أجل إسعاد جماهيره العريضة التي لا ترضى بغير ذلك.



يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على استاد رادس؛ استعدادا لمباراة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم26 يونيو الجاري بالقاهرة.