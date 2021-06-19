شكرا لقرائتكم خبر عن التوثيق خلال 10 أيام أو التوقيع من جديد.. تفاصيل أزمة عقود لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لتوثيق عقود 4 لاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد توقيعهم عقودا جديدة، ولكن لم يتم توثيقها حتى الآن، وهو ما سيحدث فى الساعات المقبلة، حيث سيقوم النادى الأبيض بتوثيق عقود الرباعى "محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد الرحيم جنش ويوسف أوباما وأحمد أبو الفتوح"، بعد توقيعهم عقوداً جديدة فى الفترة الماضية.

ولم يوثق مسئولو الزمالك عقود اللاعبين الفترة الماضية لعدم توافر سيولة مالية كافية، حيث يستلزم حدوث ذلك سداد 3% من قيمة العقود لخزينة اتحاد الكرة نظير توثيق العقود، وهو ما يعادل قرابة 3 ملايين جنيه ما صعب حدوثه الفترة الماضية لعدم وجود سيولة مادية.

وسيقوم مسئولو الزمالك بتوثيق العقود خلال ساعات وتحديداً قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وهو المهلة الأخيرة لتوثيق عقود اتحاد الكرة القديمة التى وقعتها الأندية مع لاعبيها قبل طرح العقود الجديدة، وتم مد المهلة من نهاية مايو لنهاية يونيو، وبالتالى ستصبح عقود لاعبى الزمالك الموقعة "لاغية ولا قيمة لها" وسيكون النادى مطالباً بتوقيع عقود جديدة معهم حال عدم توثيق العقود القديمة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأعلن مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية فتح حساب بنكى لاستقبال تبرعات الجماهير للمرور من الأزمة المالية الحالية وبالفعل ظهر اقبال كبير على الحساب البنكى حتى الآن.