شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يحتفل بالتتويج بالدوري رقم "24" فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 19 يونيو عام 1995 احتفل النادى الأهلى بلقب الدورى للعام الثانى على التوالى، وللمرة رقم 24 فى تاريخه بعد تعادله مع الزمالك فى القمة 75 بهدف لكل فريق فى مباراة تحصيل حاصل، حيث كان الأهلى قد حسم لقب البطولة قبلها بأسبوعين، تقدم نبيل محمود برأسه بعد مرور عشرة دقائق من الشوط الثاني، وفى الدقيقة 65 احتسب الدولى التونسى زبير نواره ضربة جزاء للأهلى نفذها عادل عبد الرحمن، وتصدى لها نادر السيد ليقابلها إبراهيم حسن بضربة مزدوجة معلنا هدف التعادل.

الأهلى رفع رصيده إلى 58 نقطة وحافظ على فارق الثمانى نقاط مع الزمالك الوصيف.

تشكيل الأهلى فى القمة 75 بقيادة الإنجليزى ألان هاريس مكونا من: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، محمود أبوالدهب، عمرو الحديدي، مشير حنفي، إبراهيم حسن، هادى خشبة (ياسر ريان)، عادل عبدالرحمن (وليد صلاح الدين)، رضا عبدالعال، هشام حنفي، أسامة عرابي، أحمد فليكس.

أما تشكيل الزمالك بقيادة طه بصرى فضم: نادر السيد، مدحت عبدالهادى (يحيى نبيل)، معتمد جمال، نبيل محمود، حسين عبداللطيف، إسماعيل يوسف "كابتن الفريق"، سامى الشيشيني، محمد صبري، حازم إمام (أسامة نبية)، خالد الغندور.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ22 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.