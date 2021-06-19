شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يشهدان بطولة الجمهورية للسباحة ويتفقدان المدينة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين، بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة لمرحلة 14 سنة، بمجمع حمامات السباحة الجديد بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة.

واصطحب وزير الشباب والرياضة نظيره الفلسطيني، في جولة ميدانية للتعرف على مكونات المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة والمقامة علي مساحة 93 فدانًا، وتضم مجمع الملاعب و منطقه الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال وصالات الألعاب الفردية ومجمع حمامات السباحة وملاعب التنس وملاعب الإسكواش والمبني الثقافى التكنولوجى والمبنى الاجتماعي ومنطقة الخدمات والصالة المغطاة.

وأوضح صبحي أن المدينة الرياضية تعد واحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التى تم إنشاؤها وفق المعايير الدولية وتمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر والمنتشره في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المدينة تعد واحدة من المشروعات القومية الرياضية، والتي تضاف للبنية الإنشائية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وواحدة من الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة الفلسطيني السعي الفلسطيني المتواصل للاستفادة من كل التجارب الناجحة عند الأشقاء العرب في تطوير الاتحادات الرياضية والتقدم في الألعاب الفردية والجماعية، مشيدًا في الوقت ذاته بتطور البنية التحتية الرياضية والشبابية في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.