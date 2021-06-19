شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: فرجانى ساسى لم يُخطرنا بموعد عودته من تونس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك موقف الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، من العودة إلى القاهرة عقب انتهاء مهمته مع منتخب تونس خلال فترة الأجندة الدولية فى الفترة من 29 مايو حتى 15 يونيو، بعدما تأهل نسور قرطاج لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 التي تقام بالكاميرون.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن فرجانى ساسى لم يتواصل مع الجهاز الإدارى حتى الوقت الحالى، ومن ثم لم يحدد اللاعب موعد عودته إلى القاهرة، خاصة أن ساسى كان أكد أكثر من مرة أنه سيعود عقب انتهاء معسكر منتخب نسور قرطاج ثم يحدد وجهته المقبلة سواء بالتجديد للزمالك أو إعلان الرحيل رسميًا.

وأضاف المصدر أن ملف فرجانى ساسى لم يشهد أى جديد فى الوقت الحالى، وأن اللاعب قطع لجميع الاتصالات مع مسئولى الزمالك، ليصبح رحيله عن القلعة البيضاء هو الأقرب خاصة بعد التغريدة التى سبق وكتبها على صفحته الرسمية عبر تويتر.

وكان فرجانى ساسى علق على الأنباء التى ظهرت مؤخرًا حول رحيله عن القلعة البيضاء وعدم رغبته فى التجديد بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الشهر الجارى.

وقال ساسى فى تغريدة عبر حسابه الشخصى علي تويتر، "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك، ويعلم الله أننى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !!".