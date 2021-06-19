شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر تونس عقب انتهاء مباراة الترجي مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تونس فور انتهاء مباراة الذهاب فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي التونسي، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتتوجه بعثة الأهلي من استاد رادس إلى مطار قرطاج مباشرة، عقب نهاية مباراة الترجي؛ استعدادا لمغادرة تونس فى العاشرة مساء اليوم فى طريقها إلى القاهرة.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة أمام الترجي التونسي، مساء اليوم، ويسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية فى رادس؛ لتسهيل مهمته في مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.

وكان محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أكد صعوبة مباراة الترجي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يدركون قوة الترجي المنافس المستمر للأهلي في المحافل الإفريقية.



وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء أمس، إن الأهلي جاهز لمواجهة الترجي، ولاعبو الفريق في كامل تركيزهم، ويسعون لتقديم مباراة قوية، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في مباراة العودة، وحسم الصعود للمباراة النهائية.