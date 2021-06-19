شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملاعب تستضيف بطولة كأس العرب للشباب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤولو الاتحاد العربي إقامة بطولة كأس العرب للشباب فى 4 ملاعب داخل القاهرة، وأكد مسؤولو اللجنة المنظمة أن الملاعب التى تستضيف مباريات البطولة باستاد القاهرة والكلية الحربية والمقاولون العرب وبتروسبورت. وتقام البطولة فى مصر خلال الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل. وجاءت قرعة المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر. المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي. المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر. المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي الحكم الدولي المصري محمد معروف والمساعد تحسين ابو السادات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العرب للشباب. وحدد مسئولو البطولة العربية لكرة القدم لمنتخبات 2003 إقامة افتتاح البطولة يوم 20 يونيو الجاري بمباراة منتخب مصر أمام النيجر في الرابعة عصرا باستاد القاهرة.