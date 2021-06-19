شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يدعم لاعبى الأهلى قبل مواجهة الترجى بصورة من "التتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، على دعم زملائه قبل مواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى، ونشر عبر حسابه على تويتر صورة من قلب استاد التتش داعيا الله أن يرزق فريقه الفوز، ويغيب هانى عن رحلة تونس بعد تعرضه لمزق فى العضلة الامامية.

وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وإستعد الاهلى جيداً لمباراة الليلة من خلال السفر لتونس قبل موعد المباراة بأربعة أيام من أجل التعود على الأجواء والتعايش مع أجواء الطقس ومن أجل تهيئة اللاعبين جيدا على خوض هذه المباراة التي تعد فارقة في مشوار الأهلي بدوري الأبطال سواء في استكمال مشواره نحو تحقيق النجمة العاشرة أو توديع البطولة.

وأسند الكاف للجنوب إفريقى فيكتور جوميز إدارة لقاء الأهلى والترجى بينما يكون الزامبى جانى سيكازوى حكما لتقنية الفيديو VAR.

وأصبحت مواجهة الأهلي والترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.