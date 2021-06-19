شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والترجي .. صراع الكبار فى أدغال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف الترجي التونسي، بطل أفريقيا أربع مرات، العملاق المصري الأهلي صاحب الرقم القياسي بتسعة ألقاب فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى تحد جديد ضمن رحلة المارد الأحمر للتتويج باللقب العاشر فى تاريخه، ويسعى الأهلى للخروج الآمن من المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مباراة العودة التى تقام بالقاهرة السبت المقبل، فيما يسعى بطل تونس لتعقيد مهمة الاهلى باستغلال إقامة المباراة على أرضه.
متى؟
السبت 19 أكتوبر 2020 6 مساءً
أين؟
الملعب الأولمبي رادس بتونس
مباراة الإياب
السبت 26 يونيو 2021 - استاد السلام ، القاهرة 9 مساءً
كيف وصل الاهلي والترجي إلى الدور قبل النهائي؟
الترجي (لعب 10، فاز 5، تعادل 3، خسر 2، سجل 14، استقبل 10)
في الدور الأول ، انتصر الترجي على أهلي بنغازي (ليبيا) بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة مع الزمالك (مصر) ومولودية الجزائر (الجزائر) وتينجيت (السنغال). أنهى الترجي المجموعة في الصدارة برصيد 11 نقطة بعد أن فاز بثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر واحدة.
وفي ربع النهائي ، انتصر الترجي على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين.
الأهلي (لعب 10، فاز 6، تعادل 3، خسر 1، سجل 19، استقبل 6)
في الدور الأول ، انتصر الأهلي على سونيديب (النيجر) 5-0 في مجموع المباراتين.
أوقعته القرعة في المجموعة الأولى مع سيمبا (تنزانيا) ، فيتا (الكونغو الديمقراطية) والمريخ (السودان). أنهى الأهلي المجموعة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد أن فاز بثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر واحدة.
وفي ربع النهائي ، فاز الأهلي على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.
صراع الألقاب الأفريقية
يمتلك الترجي أربعة ألقاب لدوري الأبطال باسمه، آخرها في موسم 2018-2019.
الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري الأبطال، بعدما فاز به فى 9 مناسبات سابقة وهم حاملو اللقب الحالي.
المواجهات السابقة في دوري الأبطال
18 - انتصر الترجي 4 و الأهلي في 6 مقابل 8 تعادلات. وسجل الترجي 15 هدفا والأهلي 18 هدفا