الاهلي والترجي .. صراع الكبار فى أدغال أفريقيا

الترجي (لعب 10، فاز 5، تعادل 3، خسر 2، سجل 14، استقبل 10)

في الدور الأول ، انتصر الترجي على أهلي بنغازي (ليبيا) بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة مع الزمالك (مصر) ومولودية الجزائر (الجزائر) وتينجيت (السنغال). أنهى الترجي المجموعة في الصدارة برصيد 11 نقطة بعد أن فاز بثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر واحدة.

وفي ربع النهائي ، انتصر الترجي على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

الأهلي (لعب 10، فاز 6، تعادل 3، خسر 1، سجل 19، استقبل 6)

في الدور الأول ، انتصر الأهلي على سونيديب (النيجر) 5-0 في مجموع المباراتين.

أوقعته القرعة في المجموعة الأولى مع سيمبا (تنزانيا) ، فيتا (الكونغو الديمقراطية) والمريخ (السودان). أنهى الأهلي المجموعة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد أن فاز بثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر واحدة.