شكرا لقرائتكم خبر عن بديل فرجانى ساسى فى الزمالك محمد مجلى أم إيزي إيميكا؟.. الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادى الزمالك البحث عن لاعب بديل للتونسى فرجاني ساسى لاعب وسط الفريق، الذى ينتهى تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم، وتم ترشيح أكثر من لاعب لضمه فى الانتقالات الصيفية.

وحصل الزمالك على توقيع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفى ليترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الفترة المقبل.

ويدخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة لحسم صفقة محمد مجلي بشكل رسمي، لتدعيم خط الوسط، فى إطار سعي النادي الأبيض لتدعيم هذا المركز بصفقات جديدة وتعويض الرحيل المنتظر للتونسي فرجاني ساسي عقب نهاية عقده وعدم الوصول لصيغة بخصوص التجديد.

كما أبدى الزمالك اهتماما كبيرا بالنيجيري إيزي إيميكا، لاعب المصري البورسعيدي، الذي يرتبط بعقد مع الفريق البورسعيدى حتى 2023.

من جهته أكد وائل الخربتاوي، وكيل النيجيري فى تصريحات تليفزيونية، "جمعتني جلسة مع عماد عبد العزيز رئيس اللجنة السابقة لإدارة الزمالك، لحسم مصير اللاعب، وهناك تقارب فى وجهات النظر، والعلاقة الطيبة بين الزمالك والمصرى تقرّب اللاعب من ارتداء القميص الأبيض".

ولكن أيهما أكثر إفادة للزمالك لتعويض غياب فرجانى ساسى المتوقع..

أرقم النيجيرى إيزي إيميكا هذا الموسم:

العمر: 28 سنة

لعب: 16 مباراة

سجل: هدفين فقط

محمد مجلى

العمر: 24 سنة

لعب: 22 مباراة

لم يسجل أي أهداف أو يصنع