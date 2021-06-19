شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منتخب الطائرة لن يمنع اللقانى من الاستمرار فى قيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، أن تعيينه مدرباً للفراعنة لن يمنعه من الاستمرار فى القيادة الفنية للزمالك، فى حال تجديد الثقة فيه من قبل اللجنة التى تدير القلعة البيضاء.

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة مؤخراً تعيين اللقانى مديراً فنياً لمنتخب مصر حتى سبتمبر المقبل، بموافقة لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

ونجح اللقانى مؤخرا فى التتويج مع فريق رجال الزمالك بلقب كأس مصر بالفوز على الأهلى بنتيجة 3/2 فى النهائى الذى أقيم أمس على صالة القناة بالإسماعيلية .

وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما تأهل الأهلى بالفوز فى نفس الدور على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على الترسانة 3/0 فى ربع النهائى ، بينما فاز الزمالك على الفيوم بنفس النتيجة ، أما الإتحاد السكندرى فاز على هليوبوليس3/0 و طلائع الجيش على بتروجت 3/1 .

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نجح الزمالك بهذا التتويج فى مصالحة الجماهير هذا الموسم بعد خسارة الدورى وبطولة أفريقيا هذا الموسم .

كما إستطاع الزمالك بتحقيق هذا الفوز فى رد الإعتبار والأخذ بالثأر فى ظل تفوق الأهلى فى الدورى و النجاح فى الفوز علي الأبيض فى مواجهتين هذا الموسم .