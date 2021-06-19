أمين صندوق الزمالك معلقاً على مقولة "إزاي كانت ماشية": لا نريد معارك جانبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

علق طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك على ما أثير مؤخراً بشأن كيف كانت تسير الأمور داخل نادي الزمالك في عهد المجلس السابق بسبب كثرة الحديث عن الأزمات المالية.

وقامت اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك بفتح حساب بنكي لتلقي دعم وتبرعات محبي القلعة البيضاء للمساعدة في الأزمة المالية.

وقال طارق جبريل في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" بقناة "أون تايم سبورتس 1" "سأعتذر عن الرد لسبب رغم أن هناك رد وبالمنطق وبالعقل بدون التطرق لأي شخص".

وأضاف "لكن لو قمت بالرد سأدخل في معارك جانبية تجعلنا لا نستطيع العمل، ونحن نريد فقط العمل، لسنا ضد أحد، لسنا طرفاً في المخالفات، هناك جهات تحقق، وأي رئيس نادي سابق سيأتي لنا، سنسمع منه أي مقترح، لا يوجد لدينا أي مشاكل".

وأضاف "من يقول "إزاي كانت ماشية"، يمكن الرد "وإزاي هناك ديون بهذا الحجم"، وليست فقط من 6 أشهر، لكنها ديون تخص مجالس كثيرة".

وشدد "نحن كلجنة مؤقتة لا نستطيع الذهاب للجهة الإدارية من أجل فتح الباب أمام 40 ألف عضوية جديدة، النادي اقترب من 100 ألف عضوية، لو قمنا بفتح 10 ألاف عضوية فقط بـ200 ألف جنية، سنصبح أغنى نادي ونقوم بـ"تسليف الأندية".

واستمر "نحن لجنة مؤقتة لا تستطيع اتخاذ قرار يخص فتح باب العضويات من جديد، وأيضاً النادي لا يوجد به مساحة "هنودي الناس فين"، الشركة الراعية لم تكن تسدد الأموال لفترة طويلة، لكن بالعلاقات نجحنا في الحصول على المستحقات المتأخرة، نفس الأمر متعلق ببعض المحلات التجارية، نحن وفرنا أكثر من 100 مليون".

وواصل "نحن لن نعتمد على الحساب الخاص بالدعم والتبرعات فقط، كنت متحفظ على الأمر في البداية خوفاً من الانتقادات، لكن وجدت أن أغلب دول العالم في أوروبا وأيضاً الخليج تعتمد على تلك الفكرة".

وصرح "وكذلك في مصر، الأهلي والزمالك دائما يكون هناك دعم، هناك ملايين دخلت خزائن الأهلي والزمالك، اذا لا يوجد مشكلة أن يدعم محب النادي بـ10 جنيهات، وأخر بمليون".

وقال "لدينا ثقة عمياء في جماهير الزمالك، جماهير الزمالك تقف خلف النادي مهما كان، لدينا تفاؤل حتى لو الأمر معنوي، ليس شرطاً أن يكون هناك دعم بمبالغ كبيرة، لكن سعيد جداً أن هناك أشخاص عديدة تقوم بتحويل الأموال، الامور المعنوية دي مهمة وليست ماديات فقط".

واختتم "نعمل على أكثر من ملف، بالطبع أشرف بنشرقي والتجديد له من ضمن تلك الملفات، وإن شاء الله سنعلن كل التفاصيل في الوقت المناسب".