مدرب الرجاء يكشف قيمة التعاقد مع رحيمي.. ويصرح: لا نفكر في التخلي عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد لسعد جردة الشابي مدرب الرجاء المغربي، إن سفيان رحيمي لاعب الفريق، يساوي أكثر من 7 ملايين يورو، مشيراً إلى أنه يستحق أن يحترف في أكبر الأندية الأوروبية.

وقال الشابي في تصريحات لقناة "الرياضية" المغربية: "كل ما تطلبه الأندية الأوروبية متوفر في سفيان رحيمي، إنه يحرز الأهداف، ويقدم تمريرات حاسمة، ويجيد الاختراق، إنه موهبة كبيرة".

وأضاف المدرب التونسي: "على إدارة نادي الرجاء أن تعرف كيفية تسويق سفيان رحيمي، الفرق الأوروبية الكبيرة تتعاقد مع لاعبين شباب في 16 و17 سنة مقابل خمسة ملايين يورو، لهذا فإن قيمة سفيان رحيمي لا تقل عن 7 ملايين يورو".

واختتم الشابي تصريحاته: "في الظروف الحالية، لا نفكر في التخلي عن رحيمي ولا عن أي لاعب آخر، لأن الفريق في حاجة لخدمات جميع لاعبيه، ولكن أحيانا قد تتوصل لعرض ضخم، وحينها لا يمكنك الرفض".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية المغربية، أشارت إلى أن النادي الأهلي يفاوض نادي الرجاء لضم رحيمي، مستغلاً وجود رئيس النادي المغربي في القاهرة أثناء مواجهة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.