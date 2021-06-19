لاعب طائرة الزمالك يُعلق على مشادته مع لاعب الأهلي أحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق رضا هيكل، لاعب فريق الطائرة بنادي الزمالك على المشادة التي التقطتها كاميرات مباراة فريقه أمام الأهلي بنهائي كأس الطائرة، بلاعب الأخير أحمد صلاح.

وقال هيكل، خلال تصريحات لفضائية الزمالك:"لا أتذكر ماحدث بالتحديد، ولكن أحمد صلاح بمثابة أخي الكبير ومن الناس المحترمة جدًا ولايوجد أي شيء بيننا والرياضية في النهاية احترام قبل أي شيء وهي مشادة عادية فالمباراة كانت صعبة ونهائي كأس ومرت المشادة ولايوجد أي شيء".

وتطرق هيكل لفوز فريقه بكأس مصر للكرة الطائرة على حساب نظيره الأهلي، قائلاً:"توقيت البطولة صعب بعدما اخفقنا الفترة الماضية ولم يكن اخفاقًا متعمدًا وكان هناك انتقادات والحمدلله أسعدنا جماهير الزمالك ورددنا على من يقول أننا نتخاذل فلا نتعمد شيء ولكن كان هناك ظروف كثيرة إدارية والحمدلله استطعنا في النهاية حصد بطولة".

واسترسل لاعب الزمالك:"لو ننظر للأمور بصورة مادية فكان هناك لاعبين كثر من الممكن أن يرحلوا ولكننا ابناء نادي الزمالك والأهم لنادي النادي فهو النادي الذي صنعنا وما نقوم به هو جزء صغيره من رد الجميل له".

وأتم لاعب طائرة الزمالك قوله:"الفترة الماضية أعتقد أنها كانت صعبة على الجمهور، ولا يتقبل أي زملكاوي الهزيمة أيًا كانت الظروف، كان علينا ضغط خلال الفترة الماضية وهناك انتقادات جيدة وأخرى لا فالناس لن تكون مثل بعض وهي أمور لابد أن نتقبلها فنلعب بنادي جماهيري ونشعر بالجماهير ولكن الآن أصبح لدينا مساحة لنتحدث للجماهير".