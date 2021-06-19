جاريث بيل: رونالدو أفضل لاعب لعبت معه.. وأؤمن بوجود الكائنات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جاريث بيل لاعب ريال مدريد ومنتخب ويلز، أنه يؤمن بوجود الكائنات الفضائية، مشيراً إلى أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، أفضل لاعب لعب معه في مسيرته الكروية.

وقال جاريث بيل في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب لعبت معه، أول تدريب لي معه كان رائعًا، وكان جيداً بالنسبة لي بأنه يتكلم اللغة الإنجليزية وهي اللغة الوحيدة التي كنت أتحدثها في ذلك الوقت".

وتطرق بيل للحديث عن الكائنات الفضائية: "هناك دليل في كل مكان لوجود الكائنات الفضائية، يحتاج الناس للبحث في الموضوع لإيجاد الدليل، لقد كنت أبحث عن ذلك منذ سنوات".

واختتم بيل: "أعتقد أن الحكومة الأمريكية نشرت بعض الصور والفيديوهات عن مركبات فضائية، لذا ذلك الأمر موجود، وأعتقد أن هناك بعض البرامج على "نتفليكس"، لذا نعم الأمر مشوق، أنا مهتم بهذا الأمر ولهذا السبب أؤمن به".