"القوة الضاربة في انتظار موسيماني".. تشكيل الترجي المتوقع للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر معين الشعباني المدير الفني للترجي على التشكيل الذي سيلعب به فريقه أمام الأهلي في المباراة التي تقام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد "حمادي العقربي" في رادس، في ذهاب مرحلة نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2021).

ووفقا لتقارير صحفية تونسية فإن شعباني قرر الدفاع بالقوة الهجومية الضاربة وفي مقدمتها الليبي حمدي الهوني ومعه أنيس البدري وعبد الباسط .

وفي وسط الملعب فيقوده المتألق الشاب محمد علي بن رمضان ومعه المخضرم فوسيني كوليبالي والجزائري الشاب عبد الرؤوف بن غيث.

ويعتمد المدرب على طريقة 4-3-3 والتي من المنتظر أن يتواجد فيها أمام الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: حمدي النقاز –عبد القادر بدران - علي اليعقوبي - إلياس شتي.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث - كوليبالي – محمد علي بن رمضان .

خط الهجوم:حمدو الهوني – عبد الباسط – أنيس البدري.