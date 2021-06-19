تعرف على برنامج الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، محاضرة ختامية للفريق عصر اليوم، قبل التحرك لاستاد رادس؛ لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويجتمع موسيماني مع لاعبي الأهلي في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم بفندق الإقامة؛ لشرح طريقة اللعب، وتحديد تشكيل الفريق، ومهام كل لاعب خلال مباراة الترجي.

وكان الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على استاد رادس؛ استعدادا لمباراة الترجي التونسي، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.

وتغادر بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، تونس فور انتهاء مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

وتتوجه بعثة الأهلي من استاد رادس إلى مطار قرطاج مباشرة، عقب نهاية مباراة الترجي؛ استعدادا لمغادرة تونس في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم في طريقها إلى القاهرة.