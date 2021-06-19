"موقف أفشة والقناة الناقلة".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يصطدم الأهلي بشقيقه الترجي في تمام الساعة الـ6 مساءً على استاد "حمادي العقربي" في رادس، في ذهاب مرحلة نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2021).

ويأمل الأهلي في استعادة ذاكرة الانتصارات على ملعب رادس بعد هزيمة أخيرة بثلاثية بإياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل 3 سنوات .

ويرصد الخليج 365 خلال السطور القادمة معلومات حول المباراة وموقف الفريقين:

1- هل هناك قناة مفتوحة ستنقل المباراة؟

لم تعلن أى قناة مفتوحة حتى الآن نقل المباراة، حيث ستنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري الفضائي للبطولة، وتحديدا عبر بي إن سبورتس 4 بتعليق محمد بركات.

2- هل تقام المباراة بحضور الجماهير؟

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على حضور 5000 مشجع المباراة، بناءً على طلب من الاتحاد المضيف وموافقة الجهات الحكومية والصحية في تونس.

وأتم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانه بالتشديد على أنه يجب اتباع جميع الاحترازات الطبية في جميع الأوقات، فيما يتعلق ببروتوكولات CAF Covid-19 الصحية.

3- موقف قفشة

أصبح محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي لائقاً طبياً للمشاركة في مباراة الترجي بعد تعافيه من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للكاحل خلال مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي التي انتهت بتتويج الأحمر بالبطولة.

ووفقاً لما علمه الخليج 365 فإن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قرر عدم الدفع بـ"أفشة" أساسياً أمام الترجي، حيث إن المدرب الجنوب أفريقي لا يريد المغامرة بنجمه خوفاً من إصابته.

4- الفار

تقام جميع مباريات دور نصف النهائي والنهائي في وجود تقنية حكم الفيديو "فار" الذي يظهر لأول مرة في البطولة هذا العام؟

وبحسب بيان من النادي الأهلي فإن، مدير الكرة، عبد الحفيظ شدد خلال حضوره الاجتماع الفني على ضرورة التأكد من عمل تقنية الفيديو وبجودة عالية خلال المباراة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الفريقين.

5- حكم المباراة

وتم تعيين الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكماً للمباراة، فيما سيكون الزامبي جياني سيكازوي حكمًا للفيديو في هذه المواجهة.