صفقات الأهلي | تكليف لجنة التعاقدات بفتح باب الإعارات بأوامر الخطيب

تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات، مؤخرًا بشأن تسويق اللاعبين، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وطلب الخطيب من لجنة التعاقدات تسويق لاعبي فريق مواليد 99 خلال الفترة المُقبلة، بعد انتهاء بطولة الجمهورية، مما يعني عدم وجود أي مسابقات لهم ومن الممكن أن يخسر النادي جهودهم في حالة عدم صعودهم للفريق الأول.

ونوه الخطيب على أن فريق الكرة الأول مدجج بالنجوم، ولا يوجد فرصة في الوقت الحالي حتى يتم تصعيد أي لاعب في ظل عدم خبراته بالدوري المصري الممتاز.

وأكد رئيس الأهلي على لجنة التعاقدات، بالبحث عن عروض للاعبين في الوقت الحالي بنظام الإعارة لمدة موسم أو أكثر حتى يكتسب اللاعب خبرة الدوري الممتاز، ويصبح قادرًا على المشاركة مع الأهلي.

وأوضحت لجنة التعاقدات أن هناك أكثر من لاعب في فريق 99، وصلتهم عروض مؤخرًا من أندية في الممتاز، في مقدمتهم وليد مصطفى وعبد الرحمن علاء سنجاب ومصطفى فوزي.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وحسن فاضل (طبيب البراعم وقائم بمهمة طبيب الفريق بشكل مؤقت)، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.