صفقات الزمالك | أيمن حفني يطالب بالمشاركة قبل الاعتزال

استفسر أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك، عن موقفه من الجهاز الفني للق، بسبب عدم تواجده في قائمة الأبيض واستبعاده من جميع المباريات.

وينتهي عقد أيمن حفني مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعد انضم للقلعة البيضاء في يناير الماضي مجانًا، حتى يختم مشواره الكروي مع الأبيض.

وأكد الحاوي للجهاز الفني أنه يلتزم بكافة التعليمات ويخوض برنامجه التأهيلي وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، كما أنه قادر على تعويض رحيل فرجاني ساسي.

وأبلغ الجهاز الفني اللاعب أنه سينقل الصورة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وسيسحم مصيره بالمشاركة من عدمها خلال الفترة المُقبلة.

وطالب الجهاز الفني اللاعب بتأجيل الحديث في هذا الشأن، خاصة وأن الفريق لديه مباريات هامة في الدوري والكأس أمام مصر المقاصة.

وخاض حفني تدريبات بدنية، أمس الجمعة، مع المجموعة التي لم تشارك أساسيًا خلال مباراة أسوان بالدوري المصري، تحت قيادة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة المُقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.