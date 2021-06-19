صفقات برشلونة | صفقة تبادلية محتملة بين البرسا وميلان.. والسبب فيربو

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات من جانب مسؤولو نادي إيه سي ميلان الإيطالي، من أجل الحصول على خدمات جونيور فيربو لاعب فريق برشلونة، في الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة “سبورت” فإن نادي برشلونة لديه إتفاق مع ميلان بنقل لاعبه فيربو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن الجانب الإيطالي قد يدخل أحد لاعبيه في الصفقة حتى تكون العملية مفيدة لجميع الأطراف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المدافع الإيطالي أليسيو رومانيولي والذي ينتهي عقده في 2022، قد يدخل في تلك الصفقة التبادلية، خصوصًا وأن برشلونة يبحث عن مدافع أعسر خلال الفترة الحالية.

بينما يريد برشلونة إدخال، أما فرانك كيسييه أو ساندرو تونالي في تلك الصفقة، على الرغم من أن القيمة السوقية للثنائي أعلى بكثير من قيمة فيربو.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن رغبة برشلونة الأولى هي بيع اللاعب مقابل 16 مليون يورو، حيث هناك اهتمام من جانب ساوثهامبتون ووست هام في ضم اللاعب.

المشكلة الأساسية هي عدم رغبة اللاعب في الإنتقال للدوري الإنجليزي، كما أنه قد أعطى موافقة سابقة لميلان من أجل الانضمام لهم خلال الميركاتو الصيفي 2021.

والجدير بالذكر أن فيربو صاحب الـ24 عامًا، شارك في 18 مباراة خلال الموسم الماضي رفقة برشلونة بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد وقام بصناعة مثله.