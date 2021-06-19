صفقات مانشستر يونايتد | هل يصبح بوجبا محور انضمام ثلاثي باريس سان جيرمان لـ أولد ترافورد؟

أكدت التقارير صحفية، أن الدولي الفرنسي ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا، مطلوب من قبل نادي باريس سان جيرمان، في فترة الميركاتو الصيفي 2021 ، لكن فريق ماوريسيو بوكيتينو سيضطر إلى بذل جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى النجم الفرنسي.

وبحسب صحيفة “إكسبريس”، فإن هناك ثلاثة لاعبين قد يطلبهم أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، من باريس سان جيرمان لتعزيز الفريق ومليء بعض المراكز الشاغرة التي تحتاج لتدعيم، وذلك بعد الموافقة على انتقال الدولي الفرنسي بول بوجبا إلى النادي الباريسي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسماء الثلاثي الذي يرغب مدرب نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدماتهم:

1- كيلور نافاس

مع وصول الحارس جيانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجاني، أصبح مستقبل كيلور نافاس رفقة فريقه الفرنسي محل شك كبير، مما سيدفع مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، في خطف الحارس الكوستاريكي في الميركاتو الصيفي 2021.

نافاس خيار مثالي في الوقت الحالي للشياطين الحمر، حيث أن هناك بعض الغموض حول مستقبل حراسة المرمى داخل “أولد ترافورد” ، إذ يرغب ديفيد دي خيا في الرحيل عن الفريق الأحمر.

2- ماركينيوس

يبحث نادي مانشستر يونايتد منذ فترة عن مدافع لمزاملة ماجواير، فلم يجد سولشاير أفضل من ماركينيوس كي يكون داعمًا للخط الدفاعي للشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وكان اليونايتد عينة أيضًا على مدافع ريال مدريد رافاييل فاران، لكن الشياطين الحمر قد لا يكون على استعداد في دفع 80 مليون جنيه إسترليني، المبلغ الذي طلبته إدارة ريال مدريد.

ويتبقى في عقد المدافع البالغ من العمر 27 عامًا، رفقة ناديه باريس سان جيرمان ثلاث سنوات، مما يصعب عليه أن يرحل بشكل خاص في الميركاتو الصيفي 2021.

3- ماركو فيراتي

مع وصول الهولندي جورجينو فينالدوم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجاني، قادماً من ليفربول، أصبحت المنافسة شديدة على مركز خط الوسط داخل ملعب الأمراء، إذ يرغب مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات فيراتي حال انتقال بوجبا إلى النادي الباريسي.

وكان محور خط وسط سولشاير المكون من؛ سكوت مكتوميناي وفريدريكو قد تعرض للانتقاد في أغلب أوقات الموسم الماضي، حيث شعر العديد من المشجعين أن خط وسط الفريق يلعب بشكل سلبي، لذا سيكون فيراتي إضافة جيدة، كما يمكن للاعب البالغ من العمر 28 عامًا أن يساعد في تطوير ماكتوميناي.