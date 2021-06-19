صفقات الاتحاد | الكفاءة المالية تُنهي ميركاتو العميد مبكرًا

بات نادي اتحاد جده، في أزمة خلال الميركاتو الصيفي 2021، بسبب عدم قدرته بالتعاقد مع أي لاعب قبل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بأن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021.

وتسعى إدارة نادي اتحاد جده برئاسة أنمار الحائلي، إلى تخليص النادي من الديون المالية التي تنهش أركان النمور من خلال توفير السيولة المالية من أجل إغلاق العديد من الملفات.

ويأتي في مقدمة هذه الملفات، القضايا المسجلة على النادي من مطالبات لاعبين سابقين ومدربين وحصص لبعض الأندية، بإلاضافة إلى رواتب اللاعبين المتأخرة، حسبما ورد بصحيفة الرياض.

وتقدر الالتزامات المالية على الاتحاد بأكثر من 140 مليون ريال، ويجب على الزعيم في حال رغبته في تسجيل لاعبين التخلص من المبلغ والحصول على الشهادة من قبل يوم 21 أغسطس 2021، الأمر الذي وضع الإدارة في وضع محرج خصوصًا وأنها لا تزال تحاول إقناع الداعمين بالوقوف مع ناديهم.

وأصر الحائلي على موقفه بأنه لن يفكر بالتعاقد واستقطاب أي لاعب حتى يتم سداد كافة الرواتب المتأخرة للاعبين وذلك من أجل الإيفاء بوعوده معهم،.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد موسمه الرياضي المقبل بنفس اللاعبين الأجانب وذلك بسبب عدم قدرة الإدارة على جلب واستقطاب لاعبين جدد في ظل وجود ديون مالية ورواتب لاعبين متأخرة لأكثر من شهرين.