صفقات ريال مدريد | الميرنجي يبحث عن بديل راموس في منتخب إسبانيا

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني، عن بديل قوي بحجم سيرجيو راموس، قائد المرينجي السابق، الذي رحل عن النادي الملكي بعد مشوار دام لـ 16 عامًا في قلعة سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة “آس الإسبانية، فإن ريال مدريد يضع عينه على باو توريس، صاحب الـ 24 عامًا، ونجم فياريال، خاصة أنه أصبح أحد أبرز المدافعين في الكرة الإسبانية بعد تتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن خيار مدافع فياريال يروق للنادي الملكي نظرًا لصغر سنة وأدائه العالي، كما أنه سيساعد على ظهور لاعبي المرينجي في المنتخب الإسباني بعد غيابهم عن القائمة الأخيرة لإنريكي.

وقالت الصحيفة، أن هناك مشكلة أمام ريال مدريد في ضم توريس خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، تتمثل في سعره البالغ 50 مليون يورو بفضل مستواه العالي.

ومن الصعب موافقة إدارة نادي ريال مدريد، على هذا الرقم في ظل الأزمة الاقتصادية، التي يعيشها منذ تفشي فيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة حديثها:” بإن بيع رافاييل فاران لن يساعد في جلب النجم الإسباني الشباب، لأن فكرة المرينجي تتمثل في استخدام هذه الأموال لتدعيم صفقة كيليان مبابي، وشراءه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن جهته يرغب توريس بشكل إيجابي، باللعب لصالح ريال مدريد في المستقبل، وسط استعداد الفريق الملكي للانتظار، مما يعني أن ضمه سيكون بشكل أسهل في صيف 2022، بعد تعافي خزينة النادي.

والجدير بالذكر أن، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يبحث منذ فترة عن مدافع لمزاملة ماجواير، ويرى الإسباني خيار مناسب حاليًا نظرًا لسعره وسنه وكذلك أدائه، وكل الأمور تشير إلى أن اليونايتد مستعدًا لتقديم عرضًا في الميركاتو الصيفي 2021، الذي سينطلق بعد عدة أيام.