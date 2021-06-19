تحليل | قبل مواجهة الأهلي.. نقاط القوة والضعف عند الترجي

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستقام على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ضمن ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر مواجهة متكررة بين الفريق في البطولة، في ظل منافستهما القوية على التتويج باللقب الأغلى في أفريقيا، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز من أجل المرور إلى نهائي البطولة، لكن كل منهما يمتلك نقاط قوة وضعف.

ولم يسبق للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن فاز على الترجي من قبل، إذ واجه فريق باب سويقة مرتين حينما كان يتولى الإدارة الفنية لصن داونز وتعادل مباراة وخسر الأخرى.

ويسعى موسيماني لتحصيح أخطاؤه السابقة من أجل التفوق على معين شعباني المدير الفني للترجي في مواجهة صعبة، من خلال استغلال نقاط الضعف لدى فريق باب سويقة والحد من نقاط القوة.

ويستعرض “الخليج 365” في هذا التقرير نقطة القوة والضعف لدى الترجي وكذلك روشتة الأهلي للفوز في السطور التالية..

محمد بن رمضان

يعتبر محمد بن رمضان لاعب وسط الترجي، أخطر لاعبي الفريق وهو أكثر لاعبي المربع الذهبي مشاركة في الأهداف هذا الموسم بدوري الأبطال، إذ لعب 8 مباريات، كانت فيهم تمريرة حاسمة و5 أهداف للفريق التونسي من أصل 11 هدف في البطولة.

ويعتبر بن رمضان هداف الفريق رغم كونه يلعب في وسط ملعب مهاجم، إلا أنه يجيد تسديد الكرات الثابتة وكذلك ضربات الجزاء، خطورته تكمن في التسديد من خارج قوس الـ18.

يتضح دوره وخطورته أكثر في مباراة الذهاب بين الترجي والزمالك (3-1)، فهو من سدد الهدف الثاني من ضربة جاء والثاني من تسديدة من أمام المنطقة بعد تمريرة من حمدي الهوني.

حمدو الهوني

يعتبر حمدو الهوني الجناح الأيسر للفريق ثاني أخطر لاعبي الترجي بعد بن رمضان، وتكمن خطورته في سرعته على الطرف ثم التغول لعمق الملعب منتظرًا التسديد من داخل منطقة الجزاء.

تظهر خطورة الهوني في مباراة الإياب الترجي والزمالك (1-0)، الهدف جاء بعد توغله داخل المنطقة ثم سدد الكرة بعد أن مرر حمدي النقاز.

حمدي النقاز

يعتبر حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي نقطة قوة وضعف لدى الفريق، وجوده مع أنيس البدري يشكل خطورة كبيرة، إذ يزيد اللاعب هجوميا حتى حدود الـ18 ثم يمرر للهوني أو بن رمضان لمن يكون أقرب.

نقاط الضعف في الظهيرين

كما أن النقاز يمثل نقطة قوة لدى الترجي، فهو يمثل نقطة ضعف وتكمن في الدفاع، إذ لا يجيد اللاعب التغطية الدفاعية ويترك الخط بسبب دخوله للعمق وهي أزمة لديه منذ أن كان يلعب للزمالك المصري.

بدخول النقاز لعمق الملعب تصبح الجبهة اليسرى للترجي ضعيفة دفاعيا، فيضطر أحد لاعبي الوسط التحرك لها من أجل تغطيتها، فيصبح وسط الملعب مخلخلا في حالة الهجوم.

ويعتبر إلياس الشيتي الظهير الأيسر للترجي، نقطة ضعف في الفريق، إذ لا يزيد كثيرا بسبب مشاكله الدفاعية في ظل تقدم الهوني كثيرا مما يعقد من واجباته الدفاعية، كما أنه في حالة واحد ضد واحد يمر منه إذا كان مهاريًا.

أزمة لدى الأهلي

بغياب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن المباراة، سيضطر موسيماني بالدفع بأكرم توفيق في هذا المركز والذي يعتبر يمثل خطورة كبيرة للترجي من خلال الهوني، فعليه أن يكون حذرًا وعدم التقدم هجوميا.