رؤوف خليف يكشف لـ ميركاتو دي مفاتيح لعب الأهلي والترجي في مباراة اليوم.. وتوقعاته للفائز

كشف المعلق التونسي رؤوف بن خليف، عن توقعاته لمباراة اليوم التي ستجمع بين النادي الأهلي المصري، وصاحب الأرض والجمهور نادي الترجي التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

هذه المواجهة ستكون صعبة على النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس “الترجي” في استعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه.

قال رؤوف خليف في تصريحات خاصة لـ “الخليج 365” :”حظوظ الفريقين في الفوز بمواجهة اليوم متساوية، حيث أرى أن المباراة ستكون متكافئة فنيًا، ولكن من الصعب التكهن بنتيجة مثل هذه المواجهات سواء ذهاباً أو إيابًا”.

وأضاف رؤوف: “هذه المواجهة تعد من أبرز المواجهات في البطولة، فمباراة الأهلي والترجي، تحمل شعار كلاسيكو أفريقيا، فهي أكثر المباريات تكراراً في عمر البطولة بمعدل 21 مواجهة، والفريقين يمكنهم تحقيق الفوز بسبب الاحترافية الكبيرة لديهم”.

وعن توقعاته للمباراة من الناحية الفنية أكد المعلق التونسي على أن المباراة ستُلعب بشكل تكتيكي خاص، حيث يعتمد الترجي التونسي على الثلاثي الناري؛ عبد القادر بدران، ومحمد بن رمضان، والمهاجم حمدو الهوني، فهم بمثابة العمود الفقري في تشكيلة الفريق.

وتابع :”وبشأن الأهلي المصري، فيمتلك هو الآخر عناصر مميزة مثل؛ عمرو السولية في الوسط، وعلى معلول في الجهة اليسرى، وفي الهجوم الننجيري جونيور أجايي، هؤلاء اللاعبين يستطيعون أحداث الفارق في أي وقت، ودائما ما يكونوا أصحاب فضل في خطة المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني“.

والجدير بالذكر، أن مباراة الاهلى والترجى التونسى سنتطلق فى تمام السادسة مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة)،حيث اصبحت مواجهة بطل إفريقيا وبطل تونس واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.