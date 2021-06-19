صفقات النصر | استدعاء 10 مُعارين وبند جديد في نظام الإعارة

قررت إدارة النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، استدعاء لاعبي الفريق الكروي الأول المُعارين للأندية في الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى، لتحديد مصيرهم خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويمتلك النصر أكثر من لاعب مُعار أبرزهم: الحارس أمين بخاري، حمد المنصور، سعود زيدان، منصور الشمري، عبدالكريم المزيعل، صالح الوحيمد، محمد الشنقيطي، عبدالفتاح آدم، نايف الماس، وخالد الشويع.

وطالب البرازيلي مانيو مينيزيس المدير الفني للعالمي، إعادة الـ10 لاعبين المُعارين؛ لمشاهدتهم والوقوف على مستوياتهم قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي تمهيدا لاختيار الأفضل، حسبما ورد بصحيفة الإقتصادية السعودية.

وستضع إدارة النصر بندًا جديدًا على الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعبي العالمي بنظام الإعارة في الموسم الجديد، بإيقاف الإعارة المجانية التي كانت إدارة النادي السابقة تعمل بها، ودفع مبالغ مالية.

ومن المُقرر أن يدخل اللاعبون التجمع الأول ضمن برنامج الإعداد في الثاني من يوليو المقبل، على أن يحدد مقر المعسكر الخارجي لاحقا في إحدى دول شرق أوروبا.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانزو إفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي.