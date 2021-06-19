صفقات النصر | بيتروس يرد على إنتقاله إلى اتحاد كلباء الإمارتي

رد البرازيلي بيتروس، لاعب وسط فريق النصر السعودي، على حقيقة انتقاله إلى نادي اتحاد كلباء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد رغبة النادي الإماراتي في التعاقد معه.

وأفادت تقارير صحفية سعودية، بأن إدارة النصر تلقت خطابًا رسميًا من نظيرتها في اتحاد كلباء الإماراتي تطلب من خلاله الموافقة على انتقال البرازيلي بيتروس اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو راتب بيتروس الكبير مع النصر الذي يقدر بنحو 3.8 مليون دولار في العام الواحد.

وأكد اللاعب البرازيلي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، أنه لا صحة لهذه الأخبار، كما نشر له فيديو وهو يحتفل بأهدافه مع العالمي.

وانضم بيتروس إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من ساو باولو البرازيلي، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 100 مباراة رسمية مع الفريق.