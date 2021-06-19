صفقات الزمالك | كارتيرون يُبلغ الإدارة بالاستغناء عن حارس الفريق

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، رغبته في الاستغناء عن محمد عواد حارس مرمى الفريق، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وخرج عواد من مباراة الزمالك أمام أسوان قبل انطلاقها بساعات، ليشارك محمود عبد الرحيم جنش أساسيًا في اللقاء، وتم استدعاء محمد أبوجبل.

وأبلغ كارتيرون اللجنة المُعينة التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعدم حاجته إلى ثلاثة حراس مرمى في الفريق، في ظل وجود الحارس الرابع أحمد نادر السيد من الناشئين.

وطالب المدرب الفرنسي كارتيرون بتسويق اللاعب خلال الميركاتو الصيفي 2021، حتى يستغل النادي التعاقد مع لاعبين في مراكز أخرى.

وتعاقد الزمالك مع محمد عواد قادمًا من نادي الإسماعيلي، في صيف 2019 لمدة 5 سنوات مقبلة، مقابل 35 مليون جنيهًا مصريًا.

واستقبلت شباك محمد عواد منذ انضمامه للزمالك ٢٠ هدفًا في ٢٣ مباراة رسمية مع الأبيض، كما سكنت شباكه هدفين في ودية وادي دجلة الأخيرة.