شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020.. ألمانيا تتسلح بالأرقام قبل موقعة «الفرصة الأخيرة» أمام البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود منتخبي البرتغال وألمانيا إلى اللعب في كأس الأمم الأوروبية 2020 حيث يلتقيان في مواجهة حاسمة في المجموعة السادسة في ملعب أليانز أرينا يوم السبت. كلا المنتخبين لديهم مجموعة كبيرة من اللاعبين تحت تصرفهم ولديهم نقطة لإثباتها في هذه المباراة.

تمر ألمانيا بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي وسيتعين عليها العمل بجد للتأهل إلى الأدوار الإقصائية هذا العام. خسر منتخب المانشافت مباراته الأولى في المسابقة أمام فرنسا ولا يمكنه تحمل هزيمة أخرى في بداية هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، قدمت البرتغال تألقًا متأخرًا ضد المجر ويمكن أن تتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزها في هذه المباراة. يمتلك البرتغاليون أحد أكثر الفرق الهجومية فتكًا في البطولة وسيريدون إثبات ذلك في هذه المباراة.

مباراة البرتغال وألمانيا وجهًا لوجه:

ألمانيا لديها سجل استثنائي ضد البرتغال، حيث فازت في 10 مباريات من إجمالي 18 مباراة لعبت بين المنتخبين. نجحت البرتغال في تحقيق ثلاثة انتصارات فقط ضد ألمانيا وستحتاج إلى تحسينها في هذه المباراة.

اللقاء السابق بين المنتخبين الأوروبيين كان في مونديال 2014 وانتهى بفوز ألمانيا 4-0. اشتهر بيبي بطرده في ذلك اليوم وسيكون عازمًا تقديم مستوى جيد خلال هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

في حين أن البرتغال قد يكون لديها العديد من الخيارات الهجومية في التشكيلة، إلا أن أياً من خياراتها الهجومية لم تنجح أبداً في هز الشباك الخلفية ضد ألمانيا. كما تعادل كريستيانو رونالدو في مواجهاته الأربعة السابقة مع الألمان وسيعتزم تحقيق الفوز هذه المرة.

الهدفان اللذان سجلهما مهاجم يوفنتوس في مرمى المجر جعله على مسافة قريبة من رقم قياسي آخر مُذهل. سجل كريستيانو رونالدو الآن 106 هدفاً دولياً وعلى بعد ثلاث أهداف فقط من القائد الإيراني السابق علي دائي الذي يبلغ 109 أهداف.

من ناحية أخرى، يمتلك توماس مولر سجلًا استثنائيًا ضد البرتغال وسجل ثلاثية في مباراة المنتخبين التي انتهت بتفوق المانشافت برباعية نظيفة في بطولة كأس العالم 2014. ومع ذلك، تتمتع البرتغال بسجل ممتاز في بطولة اليورو، وقد هُزمت في مناسبة واحدة فقط في آخر 23 مباراة لها.

ويقترب مانويل نوير أيضًا من تحقيق رقم قياسي وهو على بعد أربع مباريات فقط من تحطيم الرقم القياسي في ظهور حراس المرمى في البطولات الدولية الكبرى. حارس بايرن ميونخ هو كابتن منتخب ألمانيا في الوقت الحالي وله دور كبير يلعبه مع فريق المانشافت في بطولة أمم أوروبا 2020.