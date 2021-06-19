الدوري الأميركي للمحترفين: بوسطن يتخلى عن ووكر لأوكلاهوما سيتي

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لوس انجليس : أعلن نادي بوسطن سلتيكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين التخلي عن لاعب فريق كل النجوم كيمبا ووكر إلى أوكلاهوما سيتي ثاندر، ضمن صفقة متعددة الأطراف الجمعة.

ويتخلى سلتيكس عن الجناح ووكر (31 عاما) ولاعب من الدور الأول في اختيارات الـ"درافت" للاعبين الصاعدين لعام 2021، مقابل الحصول على لاعبي الارتكاز المخضرم آل هورفورد والشاب موزيس براون (21 عاما).

وهذا أول تغيير جدي لبراد ستيفنز الذي استلم مهام رئاسة عمليات كرة السلة من داني أينج مطلع حزيران/يونيو الجاري.

قال ستيفنز "كيمبا محترف حقيقي وزميل ولاعب رائع. أشكره على تأثيره الهائل والمساهمة الإيجابية التي قدّمها لسلتيكس ومدينة بوسطن".

وتبادل الناديان أيضا لاعبين من الدور الثاني في اختيارات الـ"درافت".

وعانى ووكر الذي حمل ألوان تشارلوت هورنتس بين 2011 و2019 قبل انتقاله بصفقة بلغت 140 مليون دولار، أخيرا من اصابات بركبته.

اكتفى بخوض 43 مباراة في الموسم المنتظم وغاب عن آخر مباراتين لفريقه ضد بروكلين نتس في الدور الأول من البلاي أوف، بحيث بلغ معدل تسجيله 19,3 نقطة.