شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تعزز حظوظها في «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت السويد حظوظها في التأهل إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم بارتقائها إلى الصدارة، بعد فوزها على سلوفاكيا 1-صفر الجمعة، على ملعب «كريستوفسكي» في سان بطرسبورج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

ويدين المنتخب السويدي بفوزه الأوّل في هذه النسخة بعد تعادل سلبي في مباراته الافتتاحية أمام إسبانيا، إلى لاعب وسط لايبزيج الألماني إميل فورسبرج صاحب هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

في المقابل، مني المنتخب السلوفاكي بخسارته الأولى بعد فوزه على بولندا 2-1، ليتجمد رصيده في المركز الثاني موقتاً برصيد 3 نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة إسبانيا وبولندا السبت.

وقال مدرب السويد ياني أندرسون «من الجيد الحصول على أربع نقاط بعد مباراتين»، مضيفاً «لعبنا هذا العام (2021) سبع مباريات ولم تهتز شباكنا سوى مرة واحدة. كان يستحق مهاجمونا أكثر اليوم، كانوا رائعين في بعض الأحيان».

وتتجه السويد إلى فك عقدتها في تخطي دور المجموعات، بعدما فشلت في العبور خلال النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة القارية.

وتميل الأرقام لصالح المنتخب السويدي في مواجهاته السبع مع سلوفاكيا منذ عام 1996، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث.

وعاد ديان كولوشيفسكي إلى تشكيلة السويد بعد خضوعه لبروتوكول كوفيد-19 ليجلس على مقاعد البدلاء، في حين دفع المدرب أندرسون بالثنائي ألكسندر اسحاق وماركوس بيرج في الهجوم.

في المقابل، أجرى مدرب سلوفاكيا شتيفان تاركوفيتش تبديلين مقارنة مع المباراة الأولى، فدفع بمارتن كوسيلنيك وباتريك هروشوفسكي بدلاً من لوكاش هاراسلين وياكوب هرومادا.