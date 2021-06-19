شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح ينهى عقدة مجدى عبد الغنى ويسجل فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 19 يونيو 2018 خسر منتخب مصر من روسيا، البلد المنظم لكأس العالم 2018، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع الفراعنة البطولة بشكل رسمى، ضمن فعاليات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وسجل محمد صلاح هدف مصر الوحيد من ضربة جزاء قبل النهاية بـ17 دقيقة، والأول لمصر بعد صيام 3 مباريات، و350 دقيقة من هدف مجدى عبدالغنى من ضربة جزاء أيضا فى هولندا 1990.

خاضت مصر مباراتها السادسة فى كأس العالم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر بتشكيل مكون من: محمد الشناوى "الأهلي"، أحمد فتحى "الأهلي"، أحمد حجازى "بروميتش البيون الإنجليزي"، على جبر "الزمالك"، محمد عبدالشافى "أهلى جدة السعودي"، طارق حامد "الزمالك"، محمد الننى "الأرسنال الإنجليزي"، محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي"، محمود حسن تريزيجيه " قاسم سبور التركي"، عبدالله السعيد "الأهلي"، مروان محسن "الأهلي".

وفى الشوط الثاني، حل عمرو وردة بديلا لمحمد الننى فى الدقيقة 64، ورمضان صبحى بديلا لمحمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 68، ومحمود عبدالمنعم كهربا بديلا لمروان محسن فى الدقيقة 82.

وودع المنتخب المصري مونديال روسيا 2018 بعد الخروج من الدور الأول بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام أوروجواى ثم روسيا وأخيراً السعودية.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.