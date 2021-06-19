شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى.. صلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة صعبة فى السادسة مساء اليوم السبت أمام الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى الليلة مكون من :"محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلي معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وحمدى فتحى في الوسط وطاهر محمد وصلاح محسن ومحمد شريف في الهجوم".

يمتلك فريقا الاهلى والترجى التونسى كتيبة من النجوم التي تملك قيمة سوقية كبيرة، ولكن يظهر التفوق في القيمة السوقية لبطل مصر وبطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، ففى المارد الاحمر أغلى 5 نجوم هم محمد الشناوي 2.50 مليون يورو ، محمد مجدي أفشة 2.20 مليون يورو، اليو ديانج 2 مليون يورو، محمد شريف 1.80 مليون يورو ، عمرو السولية 1.50 مليون يورو بينما فى الترجى أغلى خمسة نجوم هم : أنيس البدري 1 مليون يورو ، فوسيني كوليبالي 1 مليون يورو ، عبد الرءوف بن غيث 1 مليون يورو، فاروق بن مصطفى 900 ألق يورو ، طه الخنيسي 900 ألف يورو.

على أرض الملعب ستدور مواجهة فنية صعبة بين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى والتونسى معين الشعبانى المدير الفنى للترجى طمعاً فى خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

قاد موسيمانى الأهلى فى 44 مباراة فاز فى 31 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 83 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما قاد الشعبانى الترجى فى 128 مباراة فاز فى 84 لقاء وتعادل فى 25 مباراة وخسر 19 مواجهة وسجل لاعبيه 211 هدفاً وتلقت شباكه111 هدف.