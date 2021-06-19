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قصة صور.. تسلية ومتعة وصداقة.. شاهد نجوم الكرة فى صحبة الحيوانات

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القاهرة - سامية سيد - صداقة مميزة وأوقات ممتعة يقضيها نجوم الكرة بصحبة الحيوانات سواء برفقة حيواناتهم المنزلية الأليفة مثل الكلاب، أو الحيوانات الأخرى التي يقومون بزيارتها بين الحين والآخر للتسلية والترفيه خلال الإجازات القليلة التي يحصلون عليها بين المواسم.

ويعد فراري الفراعنة ونجم الإنجليزي محمد صلاح، أبرز النجوم الذين أظهروا اهتماماً واضحاً بالحيوانات الأليفة، خاصة بعدما ظهر في صور كثيرة بصحبة قطة ابنته مكة، حيث سبق وأكد فراري الفراعنة في تصريحات إعلامية، أنها قرر تربية القطة بناءً على رغبة ابنته مكة.

أما محمد شوقي مدرب المنتخب الأولمبي فظهر في صور لطيفة بصحبة كلبه، الذي يصطحبه معه في نزهته على الشواطئ ويخصص أوقاتاً له في منزله.

كما كشف محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، عن عشقه الكبير للخيول، وظهر في أكثر من صورة يقود حصانه على طريقة الفرسان، كما ظهر معه أولاده أيضاً.

وظهر محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب نادي الزمالك، خلال تواجده على ظهر أحد الجمال أثناء رحلته إلى مسقط رأسه في أسوان، في نزهة خاصة.

احمد الشيخ
احمد الشيخ

 

احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا

 

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

 

حسين السيد
حسين السيد

 

رامي ربيعة
رامي ربيعة

 

شيكابالا
شيكابالا

 

قفشة
قفشة

 

قفشة
قفشة

 

قفشة2
قفشة2

 

كوكا
كوكا

 

محمد شوقي
محمد شوقي

 

محمد صلاح
محمد صلاح

 

محمود الونش
محمود الونش

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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