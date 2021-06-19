شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الأقوى دفاعاً فى الدوري والزمالك المركز الثاني.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في موسم استثنائي، اشتعلت المنافسة بين جميع فرق الدوري العام، وباتت جميع المراكز في حالة من عدم الاستقرار بداية من الأول وحتى الأخير، تصبح مهمة خط الدفاع في الفرق، هى الأصعب بين جميع الخطوط، فعليها يقع عبء العبور إلى بر الأمان إن لم يكن بثلاث نقاط فنقطة التعادل قد تكون كافية وعدم التعرض لهزيمة.

وتربع النادي الأهلي على عرش أندية الايجيبشن ليج من حيث القوة الدفاعية، ومنذ بداية الدوري الحالي، لم تستقبل شباك الأهلي سوى 14 هدفاً في 19 مباراة، ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

في المركز الثاني جاء نادي الزمالك، والذي استقبلت شباكه 18 هدفاً في 25 مباراة، ويأتي النادي المصري وبيراميدز في المركز الثالث بعدما استقبلت شباك كل منهما 23 هدفاً وجاءت باقي القائمة كالتالي:



أقوى دفاع في الدوري

ـ الأهلي: 14 هدفاً

ـ الزمالك: 18 هدفاً

ـ المصري وبيراميدز: 23 هدفاً في شباك كل فريق

ـ غزل المحلة: 25 هدفاً

ـ إنبي: 26 هدفاً

ـ الجونة: 27 هدفاً

ـ طلائع الجيش: 28 هدفاً

ـ الاتحاد وسيراميكا والمقاصة: 29 هدفاً في شباك كل فريق

ـ سموحة والإسماعيلي: 30 هدفاً في شباك كل فريق

ـ المقاولون والبنك الأهلي ووادي دجلة: 31 هدفاً في شباك كل منهم

ـ أسوان: 40 هدفاً

ـ الانتاج الحربي: 43 هدفاً