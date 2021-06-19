شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..الاهلى يتحدى الترجى التونسى في لقاء "رد الاعتبار" بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات السادسة مساء اليوم السبت اختباراً صعباً، حينما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الترجى التونسى على استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى، في تحد جديد ضمن رحلة المارد الأحمر للتتويج باللقب العاشر في تاريخه ، ويسعى الاهلى للخروج الامن من المباراة بتحقيق نتيجة إيجايبة تسهل من مباراة العودة التي تقام بالقاهرة السبت المقبل، فيما يسعى بطل تونس لتعقيد مهمة الاهلى بإستغلال إقامة المباراة على أرضه.

وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وإستعد الاهلى جيداً لمباراة الليلة من خلال السفر لتونس قبل موعد المباراة بأربعة أيام من أجل التعود على الأجواء والتعايش مع أجواء الطقس ومن أجل تهيئة اللاعبين جيدا على خوض هذه المباراة التي تعد فارقة في مشوار الأهلي بدوري الأبطال سواء في استكمال مشواره نحو تحقيق النجمة العاشرة أو توديع البطولة.

وأسند الكاف للجنوب إفريقى فيكتور جوميز إدارة لقاء الأهلى والترجى بينما يكون الزامبى جانى سيكازوى حكما لتقنية الفيديو VAR.

وأصبحت مواجهة الأهلي والترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين.

التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.

على مستوى التتويج بالبطولة في تاريخ مواجهات الفريقين، استطاع الأهلي أن يظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة على حساب الترجي التونسي، في نسخة 2012، بينما حسم شيخ الأندية التونسية اللقب في نسخة 2018 على حساب المارد الأحمر في المباراة النهائية، وستكون الفرصة سانحة لحامل اللقب الإفريقى من أجل الانتقام من الهزيمة المخيبة في المحطة الأخيرة، خلال تلك النسخة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرات فنية مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد على أن الفريق سيخوض شوط أول في تونس ثم شوط ثانى بالقاهرة وعليه الاجتهاد والتركيز في شوط المباراة الأول برادس لتجنب تعقيد موقفه في مواجهة الاياب، ووضع موسيماني خطة مباراة فريقه ضد الترجى ، من أجل افساد مفاتيح لعب بطل تونس وغلق المساحات أمام مفاتيح لعبه والتحكم في رتم المباراة، لاسيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من الترجى من بداية اللقاء، حيث طالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبي بطل تونس وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط، لتصعيب المهمة على الترجى في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يخوض مباراة الترجى اليوم والمكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وحمدى فتحى في الوسط وطاهر محمد وصلاح محسن ومحمد شريف في الهجوم.

في المقابل ، قال معين الشعبانى المدير الفني للترجى التونسى للاعبيه: "سنواجه فريق محترم وهو الأهلى المصرى، أكثر الفرق تتويجا بلقب دورى أبطال أفريقيا، ولذلك لا بد أن نستعد له جيدا بهدف العبور إلى النهائى كهدف أول لبطل تونس".

ويرغب الترجي في تحقيق الفوز والتأهل على حساب الأهلي خاصة وأن المباراة تجمع بين أخر بطلين للبطولة الأقوى في القارة السمراء حيث توج الترجي ببطولتي 2018 و2019 وتوج الأهلي ببطولة 2020.

وحث الشعبانى لاعبيه على ضرورة التحلي بالهدوء وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمة أو التوتر حال تأخر تسجيل هدف التقدم وكذلك الخروج الامن بدون تلقى أي هدف من الاهلى يصعب مهمتهم، مؤكدا لهم على أنهم فريق كبير شريطة أن يلعبوا بروح قتالية وأن يستغلوا الأخطاء التي يولدها الضغط المتواصل على لاعبي الأهلي والاستفادة من إقامة المباراة على ملعبهم، وضرورة استغلال السرعات الموجودة في صفوف الترجى والمساحات التي تتاح لهم خلال المباراة.