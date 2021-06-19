تقارير: ليفربول مهتم بالتعاقد مع نجم منتخب إيطاليا تحسباً لرحيل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يتابع دومينيكو بيراردي لاعب نادي ساسولو والمنتخب الإيطالي خلال بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتشهد بطولة "يورو 2020"، تألق كبير لمنتخب إيطاليا ولاعبيه وعلى رأسهم بيراردي، الذي لفت أنظار نادي ليفربول.

ووفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ليفربول يفكر في التعاقد مع بيراردي لاعب ساسولو والمنتخب الإيطالي بعد تألقه في يورو 2020، وذلك تحسباً لإمكانية رحيل محمد صلاح عن الفريق.

ويمتد عقد بيراردي مع ساسولو حتى عام 2024، ولكن يمكنه الانتقال إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية، بصفقة تقدر بـ50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتبقى له عامين في عقده مع الريدز، إلا أن مستقبله غير واضح، حيث تحدث مسبقاً على إمكانية انتقاله إلى أحد أندية ريال مدريد وبرشلونة.