"ثلاثي وسط".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مساء اليوم السبت، مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب الترجي التونسي.

ومن المنتظر أن يستعين بيتسو موسيماني بخدمات أكرم توفيق في مركز المدافع الأيمن، بسبب غياب محمد هاني للإصابة، وكذلك معاناة أحمد رمضان "بيكهام" من شد عضلي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.