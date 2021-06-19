بالموعد والقناة والمعلق.. 3 مباريات مثيرة في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بالمواعيد والقنوات.. ألمانيا والبرتغال ضمن 3 مباريات في يورو 2020 (توقع وإكسب)

تُختتم اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويشهد اليوم، 3 مباريات هامة، أبرزها مباراة ألمانيا والبرتغال بالمجموعة السادسة.

3.00: المجر وفرنسا (beIN SPORTS MAX HD1)، يعلق على المباراة حسن العيدروس.

6.00: البرتغال وألمانيا (beIN SPORTS MAX HD1)، يعلق على المباراة خليل البلوشي.

9.00: إسبانيا وبولندا (beIN SPORTS MAX HD1)، يعلق على المباراة يوسف سيف.