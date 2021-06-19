موعد مباراة اسبانيا وبولندا في يورو 2020..القنوات الناقلة والمعلق

يختتم منتخب اسبانيا مباريات اليوم السبت 19 يونيو بمواجهة قوية أمام منتخب بولندا، في ختام مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة يورو 2020، ومن المقرر إقامتها على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية بإقليم الأندلس.

تنطلق مباراة اسبانيا ضد بولندا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية 1 و2 باقة MAX مباراة إسبانيا وبولندا بصوت المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، كما تنقل على قناة ANT1 اليونانية، وقناة سكاي سبورت الايطالية، وقناة BNT 1 البلغارية المفتوحة على العرب سات، وبين سبورت الانجليزية والفرنسية، والتلفزيون الاسكتلندي STV، وسبورت تي في السلوفانية.

يحتل المنتخب الإسباني المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة بيورو 2020، بعدما تمكن المنتخب السويدي من تحقيق الفوز على سلوفاكيا في وقت سابق يوم أمس الجمعة بهدف دون رد، ليعتلي الفريق الاسكندنافي صدارة هذه المجموعة بفارق نقطة عن سلوفاكيا الثانية، وبفارق 3 نقاط عن منتخب لا روخا.

وتبدو نقاط المباراة في متناول يد أبناء الأندلس، بما أنهم تفوقوا بنتيجة 6/صفر على رفاق روبرت ليفاندوفسكي في آخر مباراة رسمية جمعتهم خلال شهر يونيو 2010، في تحضيرات كأس العالم 2010.

ولم يتغير الكثير في منتخب بولندا منذ ذلك الحين، فلا تزال البلد صاحبة أكبر دار أوبرا في أوروبا، تعتمد اعتمادًا كليًا على هداف بايرن ميونخ، ليفاندوفسكي، في جميع العمليات الهجومية، وهذا ظهر جليًا في مباراة سلوفاكيا بالجولة الأولى من هذا اليورو، لتخسر بولندا بهدفين لهدف.

وقدم المنتخب الإسباني أداءً هجوميًا جيدًا في مباراته الأولى ضد السويد، وأضاع العديد من الفرص السهلة عن طريق آلفارو موراتا، ليخرج متعادلاً في مباراة تسيدها بالطول والعرض ووصل فيها استحواذه إلى 84٪، بينما لم تقدم بولندا صورة جيدة عنها، وستفتقد لمفتاح لعب هام في خط الوسط هو غريغورز كروشوفياك، بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الأول.

حكم مباراة اسبانيا وبولندا

يُدير مباراة اسبانيا وبولندا الحكم الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 46 في شهر نوفمبر المقبل.

وأدار الحكم دانيلي أورساتو المباراة الأولى في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020، والتي جمعت المنتخبين الإنجليزي والكرواتي على ملعب ويمبلي في لندن يوم 13 يونيو الجاري، وانتهت بفوز صعب لمنتخب إنجلترا بهدف دون رد.

ولا يُعد دانيلي أورساتو فأل حسن أبدًا على الكرة الإسبانية في الآونة الأخيرة، فقد خسر معه كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد بنفس النتيجة (2/صفر) خلال الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، والمصادفة كان تشيلسي هو نفس الخصم.

ويرجع آخر لقاء أداره لمنتخب إسبانيا إلى يوم 3 سبتمبر 2020 أمام المنتخب الألماني، في إحدى جولات دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأشهر دانيلي أورساتو البطاقة الحمراء 6 مرات فقط على مدار مباريات الموسم الماضي 2021/2020، ويصل معدل بطاقاته الصفراء في المباراة الواحدة ما بين 4 إلى 8 بطاقات، وقد أخرج البطاقة الصفراء 4 مرات في مباراة إنجلترا وكرواتيا في افتتاح اليورو.

تاريخ مواجهات اسبانيا وبولندا

لعبت اسبانيا ضد بولندا لأول مرة في عام 1959، لحساب نصف نهائي تصفيات كأس أمم أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب سلاسكي بمدينة شورزوف البولندية، وانتهى بفوز الإسبان بنتيجة 2/4، وفي لقاء الإياب انتصرت إسبانيا من جديد لكن بنتيجة 3/صفر.

ونجح المنتخب الاسباني في تحقيق 8 انتصارات خلال تاريخ مواجهاته أمام بولندا، وخسر مرة واحدة كانت في نوفمبر 1980 بلقاء ودي، وتعادل مرة واحدة في لقاء ودي آخر 1/1 في تحضيرات مونديال 1994.