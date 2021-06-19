موعد مباراة المانيا والبرتغال في يورو 2020..القنوات الناقلة والمعلق

يحل منتخب البرتغال ضيفًا على منتخب المانيا بملعب آليانز آرينا بمدينة ميونخ في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للنسيونال مانشافت في الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020.

الالمان خسروا مباراتهم الأولى بهدف من نيران صديقة أمام فرنسا على نفس الملعب، وتعادل أو خسارة جديدة قد يعني الخروج من الباب الصغير للبطولة الاستثنائية التي تقام لأول مرة بين 11 دولة على مدار 30 يومًا.

ويتصدر المنتخب البرتغالي مجموعة الموت بثلاث نقاط بعد فوزه الكاسح على المجر، في وقت متأخر من المباراة التي جمعتهما في العاصمة المجرية بودابيست على ملعب أسطورة ريال مدريد بوشكاش.

حكم مباراة المانيا ضد البرتغال

يُدير لقاء اليوم بين البرتغال والمانيا، الحكم الدولي الانجليزي أنتوني تايلور، حكم المباراة الثالثة في بطولة يورو 2020 بين الدنمارك وفنلندا، والتي توقفت لأكثر من ساعة بسبب إغماء اريكسن، صانع ألعاب المنتخب الدنماركي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وحظى تايلور باشادات واسعة من الاعلام ومسؤولي يويفا بسبب سرعة تصرفه فور شعوره بالخطر على حياة اللاعب صاحب ال29 عامًا.

واحتك أنتوني تايلور بكرة القدم الألمانية للمرة الأخيرة يوم 24 سبتمبر 2020، عندما كُلف بإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ الالماني وإشبيلية الإسباني، وانتهى اللقاء بفوز البافاري بهدفين لهدف.

ولم يدر الحكم أي مباراة لأندية برتغالية خلال الموسم الماضي، لكنه خضع لاختبارات مميزة في مباريات قوية بمنافسات دوري أبطال أوروبا، مثل مواجهة انتر ميلان وريال مدريد في دور المجموعات على ملعب جوسيبي مياتزا، ومواجهة إياب ثمن النهائي بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على ملعب حديقة الأمراء.

كما أدار تايلور مباراة روما وأياكس في الدوري الأوروبي على ملعب الأولمبيكو، بالاضافة إلى مباراة كلاسيكو الكرة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري المحلي والتي انتهت بفوز عريض لرفاق محمد صلاح 4/2 على ملعب أولد ترافورد.

موعد مباراة المانيا والبرتغال والقنوات الناقلة

ينطلق بث مباشر مباراة المانيا والبرتغال في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وسيكون هذا اللقاء هو الثاني في مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021، حيث سيُفتتح بمواجهة قوية بين المجر وفرنسا على ملعب بوشكاش آرينا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينيتش.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية 1 و2 باقة MAX مباراة المانيا ضد البرتغال، بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، بالاضافة إلى قناة سبورت تي في 1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت أونو إيطاليا.

وستقوم قناة BNT 1 البلغارية المفتوحة على قمر العرب سات بنقل المباراة، جنبًا إلى جنب قنوات بين سبورت الانجليزية والفرنسية، وقناة كواترو الإسبانية، وقناة TRT 1 التركية، وقناة ORF 1 النمساوية، وقناة ANT 1 اليونانية.

تاريخ مواجهات المانيا والبرتغال

في إجمالي 10 مباريات بين المانيا والبرتغال، انتصر الالمان 5 مرات مقابل فوزين فقط للبرتغال، وانتهت 3 مباريات بالتعادل آخرهم كان في تصفيات كأس العالم 1998 من دون أهداف، وتحديدًا في 14 ديسمبر 1996، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي ضمت أوكرانيا وآرمينيا وآيرلندا الشمالية وألبانيا، وانتهت بمفاجأة مدوية بخروج رفاق لويس فيجو بعد احتلالهم للمركز الثالث، وترشح أوكرانيا كثانية رفقة ألمانيا المتصدرة.

يرجع أول لقاء في تاريخ مواجهات المانيا والبرتغال إلى يوم 14 يونيو 1984 ببطولة كأس أمم أوروبا، وانتهى بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات إسبانيا ورومانيا، وانتهت بخروج ألمانيا كثالث، وترشح البرتغال رفقة إسبانيا للاقصائيات.

وبعد سنة واحدة استطاع المنتخب الألماني تحقيق أول فوز على البرتغال بنتيجة 1/2 في ذهاب تصفيات كأس العالم 1986، لحساب المجموعة الثانية التي ضمت السويد وتشيكوسلوفاكيا ومالطا، وأقيمت يوم 24 فبراير 1985، وفي مباراة الإياب على الأراضي الألمانية فازت البرتغال بهدف دون رد يوم 16 أكتوبر من نفس السنة، وانتهت المجموعة بترشح ألمانيا كأول والبرتغال كثاني.

وتعود آخر مقابلة بين البرتغال وألمانيا قبل مباراة يورو 2020، إلى دور مجموعات كأس العالم 2014، في اللقاء الذي احتضنه ملعب فونتي نوفا بمدينة سالفادور البرازيلية، وانتهى بنتيجة كارثية قوامها 4 أهداف دون رد لصالح المنتخب الالماني، ضمن المجموعة السابعة، ما تسبب في خروج البرتغال كثالث بفارق الأهداف عن منتخب الولايات المتحدة الأميركية الثاني.

وبالتأكيد سيسعى المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو لرد الاعتبار عن طريق تحقيق الفوز والتسبب في خروج ألمانيا كما فعلت بهم في مونديال البرازيل قبل 7 أعوام من الآن.