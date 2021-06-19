تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وألمانيا في بطولة اليورو 2020

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره البرتغال حامل اللقب، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا "يورو 2020" يوم السبت.



المباراة تأتي ضمن المجموعة السادسة التي تتصدرها البرتغال بفارق الأهداف، عن منتخب فرنسا الوصيف ولكل منهما 3 نقاط، فيما تحل ألمانيا ثالثة والمجر (الرابع) بلا رصيد.

الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" توقع عدم إجراء الألماني يواخيم لوف مدرب المانشافت، وكذا فرناندو سانتوس نظيره في البرتغال، لأي تغيير على تشكيلتي الجولة الأولى.

سيلعب سانتوس مدرب برازيل أوروبا، بتشكيل على الأرجح مكون من روي باتريسيو في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي مكون من نيلسون سيميدو وروبين دياز وبيبي ورفائيل جيريرو.

في وسط الملعب يشارك دانيلو وويليام كارفالو، وفي وسط الهجوم برونو فيرنانديز في العمق وعلى الطرفين بيرناردو سيلفا وديوجو جوتا خلف مهاجم وحيد؛ هو القائد كريستيانو رونالدو.

في المقابل، سيتولى مانويل نوير حراسة مرمى ألمانيا، وأمامه الرباعي ماتياس جنتر وماتس هوملز وأنطونيو روديجير، بالإضافة لظهيري الأطراف جوشوا كيميتش وروبن جوسينس.

في منطقة الوسط سيعتمد لوف على الثنائي إلكاي جوندوجان وتوني كروس، وأمامهما كاي هافيرتز وتوماس مولر ومهاجم وحيد سيرجي جنابري.

يذكر أن مباريات السبت ستفتتح بلقاء لحساب المجموعة نفسها، بين منتخبي فرنسا والمجر.