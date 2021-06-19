شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى مدافع الزمالك يحتفل بزفافه اليوم قبل لقاء المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد عبد الغني، مدافع نادى الزمالك، بزفافه، اليوم السبت، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسيًا مع الأبيض فى مباراته أمام أسوان، التى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

وجاء فوز الزمالك على أسوان ليواصل الفريق الأبيض تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهُزم في مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.

وشارك محمد عبد الغنى مع الزمالك هذا الموسم فى 18 مباراة بواقع 16 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا فيما شارك فى مباراتين ببطولة دورى أبطال إفريقيا، فيما يستعد الأبيض لخوض مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

فيما سيعود محمود علاء لقيادة خط دفاع الزمالك أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر فى اللقاء الذى سيقام يوم الثلاثاء المقبل، فى دور ربع الثمانية من منافسات البطولة ويسعى الفريق للمنافسة على كأس مصر فى نسخته الحالية بتخطى عقبة مصر المقاصة بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.