شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يوجه رسالة لمحمد هانى:" أتمنى يبقى الأداء أفضل الفترة الجاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رسالة لمحمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى، قائلا :" أتمنى يبقى الأداء أفضل الفترة الجاية، خاصة وأنك تمتلك قدرات فنية كبيرة يجب أن تحافظ عليها بل وعليك تطويرها".

ويعانى منتخب مصر من نقص كبير فى بعض المراكز وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن والأيسر وقلب الدفاع، لذا يسعى الجهاز الفنى لسد هذه الثغرات قبل تصفيات كأس العالم 2022 التى تنطلق فى سبتمبر المقبل.

وأكد حسام البدرى، أن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين ولا يوجد موقف مع أى لاعب لأن الأساس هو مصلحة المنتخب لتحقيق الأهداف المطلوبة فى المرحلة المقبلة وعلى رأسها تحقيق حلم الوصول لمونديال 2022.

وقال حسام البدرى فى ندوة الخليج 365، بخصوص أحمد فتحى فأنا لا أعرف كلمة "اللاعبين الكبار" فى السن ليس موجودة فى قاموسى من الأساس، فالعطاء فى الملعب هو الأساس والمقياس الوحيد عند اختياراتى لقائمة المنتخب قبل كل معسكر.

تابع :" بيقولوا أنى مش بحب اللاعبين الكبار والخبرات بالعكس تماما وهذا كلام غير صحيح، لازم يكون فى خبرة وشباب وخليط من الإتنين فى المنتخب".

أضاف: " اللاعب الكبير مثل أحمد فتحى زى الجوهرة لازم تتعامل بشكل معين ولائق، ولم أستبعد فتحى بسبب شارة الكابتن، ولو أحمد فتحى جاهز وواقف على رجله هيرجع المنتخب فى المعسكر المقبل فى شهر سبتمبر".