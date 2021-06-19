كوبا أميركا: فوز أول للأرجنتين على حساب الأوروغواي

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برازيليا : عوّضت الأرجنتين بدايتها البطيئة وتخطت الأوروغواي 1 صفر الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية لكرة القدم المقامة حالياً في البرازيل.

وسجل لاعب الوسط الدفاعي غيدو رودريغيس (13) هدف الفوز بكرة رأسية، بعد عرضية من نجم المنتخب ليونيل ميسي.

وتصدرت الأرجنتين المجموعة الأولى بأربع نقاط، بالتساوي مع تشيلي الفائزة على بوليفيا 1 صفر، وذلك بعد تعادلها افتتاحا مع تشيلي 1 1.

وجمعت المباراة بين منتخبين حصدا لقب البطولة 29 مرة وأفضل لاعب في العالم ست مرات ميسي الذي اختبر بيسراه بتسديدة بعيدة الحارس فرننادو موسليرا، قبل أن يهدر المهاجم الآخر لاوتارو مارتينيس المتابعة.

ظهر موسليرا مجددا حارما كريستيان روميرو من ترجمة عرضية رودريغو دي بول.

وبحسب مجريات اللعب، تقدّمت الأرجنتين في الدقيقة 13، عندما أرسل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عرضية بعيدة من الجهة اليسرى ارتقى اليها رودريغيس، لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، فلعبها برأسه ارتدت من القائم الأيسر داخل شباك موسليرا.

حاولت الأوروغواي التقدم إلى المنطقة الأرجنتينية، فيما عمد لاعبو ليونيل سكالوني إلى محاولة الاستفادة من المرتدات، قبل أن يصدّ موسليرا كرة ناهويل مولينا.

وبرغم امتلاكها الكرة، إلا ان الأوروغواي اخفقت في اختبار الحارس إيميليانو مارتينيس. كما عجز ثنائي الهجوم الضارب لويس سواريس وإدينسون كافاني عن هزّ شباك منتخب التانغو.

حاول سواريس، زميل ميسي السابق في برشلونة وصديقه، الوصول إلى المرمى، لكن تسديدته الأكروباتية القوية علت العارضة.