شكرا لقرائتكم خبر عن ايهاب جلال يرهن تمديد تعاقده مع الإسماعيلى بنتيجة انتخابات مجلس الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رهن إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى مسألة تمديد تعاقده مع الدراويش والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لحين وضوح الرؤية بشأن انتخابات القلعة الصفراء المقبلة والمقرر لها سبتمبر المقبل ، حيث يشترط إيهاب جلال للموافقة على البقاء مع الاسماعيلى وتمديد التعاقد موسماً أخر وجود مجلس إدارة جديد بخلاف المجلس الحالى بجانب بقاء اللجنة الفنية الحالية برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان.

ويرى جلال أن رحيل مجلس الادارة الحالى واستمرار اللجنة الفنية يضمن له كيفية إعادة ترتيب قلعة الدراويش وإعادة العهد الذهبى للإسماعيلى بجانب تكوين فريق ينافس على البطولات بالموسم الجديد بينما إستمرار المجلس الحالى وفوزهم بالانتخابات المقبلة يعنى رفض إيهاب جلال الاستمرار وتفضيله الرحيل عن القلعة الصفراء لصعوبة التعاون بين الطرفين لاسيما أن قرار التعاقد مع جلال جاء بناء على رغبة اللجنة الفنية ودون موافقة المجلس الحالى.

وبات التجديد لإيهاب جلال مطلب جماهيري كبير من قبل عشاق الدراويش بعد النتائج المميزة التى حققها مع الفريق فضلا عن علاقته الجيدة مع اللاعبين واحتواء الفريق بشكل جيد .