شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني وموسيماني في تحدي الخبرة والذكاء في بنصف نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي تحدياً قوياً، عندما يحل ضيفاً على الترجى التونسى في المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت على استاد حمادى العقربى برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، حيث تعول الجماهير الحمراء على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء، في حسم المباراة خارج الديار بخبرته الكبيرة في أفريقيا.

وفي المقابل تثق جماهير الترجي التونسي في القدرات الفنية لمعين الشعباني مدرب الفريق، والذى نجح من قبل خلال دور المجموعات في إقصاء القطب الثاني للكرة المصرية وهو نادي الزمالك، بعدما تغلب عليها في مباراتي الذهاب والإياب.

معين الشعبان

تولى مسئولية الترجي في: 129 مباراة

فاز في: 85 مباراة

خسر: 19 مباراة

تعادل في: 25 مباراة

سجل لاعبو الترجي تحت قيادته: 214 هدفاً

بينما استقبلت شباكه: 112 هدفاً

حصل على بطولتين دوري أبطال أفريقيا

موسيماني

تولى مسئولية الأهلي في: 44 مباراة

فاز في: 31 مباراة

تعادل في: 9 مباريات

خسر: 4 مباريات

سجل لاعبو الأهلي تحت قيادته: 88 هدفاً

استقبلت شباك الأهلي معه: 31 هدفاً

حصل على بطولتين في دوري أبطال أفريقيا