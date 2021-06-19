موعد مباراة فرنسا والمجر في يورو 2020..القنوات الناقلة والمعلق

يفتتح منتخب فرنسا مباريات اليوم التاسع من يورو 2020 بمواجهة المجر على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابيست، بعد عصر اليوم السبت 19 يونيو، ضمن الجولة الثانية في منافسات المجموعة السادسة التي تضم المانيا والبرتغال.

تنطلق مباراة المجر وفرنسا في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية 1 و2 باقة MAX لقاء فرنسا ضد المجر، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس، كما تنقلها قنوات سبورت تي في 1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت أونو إيطاليا، وقناة ANT 1 اليونانية.

وستقوم قنوات أخرى بنقل المباراة، مثل بين سبورت الفرنسية والانجليزية، وTRT 1 التركية، وRTE الثانية، وكواترو الإسبانية، بالاضافة إلى قناة BNT 1 البلغارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

يُدير لقاء فرنسا والمجر، الحكم الدولي الانجليزي الشاب “مايكل أوليفر” الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 36 في نهاية شهر فبراير الماضي.

وسبق لمايكل أوليفر إدارة مباراة للمنتخب المجري في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام روسيا في شهر أكتوبر 2020، وانتهت بالتعادل السلبي، وأشهر خلالها 5 بطاقات صفراء.

وكُلف حكم البريميرليج المعروف بإدارة مباريات أخرى في نفس البطولة الأوروبية الشبه ودية، لفرق لها باع طويل على الصعيدين القاري والدولي أمثال ألمانيا وكرواتيا والبرتغال وهولندا وتركيا.

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى بالنسبة لمايكل أوليفر في يورو 2020، ويرجع آخر لقاء دولي له إلى يوم 24 مارس 2021 عندما أدار مباراة تركيا وهولندا في تصفيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الأتراك بنتيجة 2/4.

وتحوم بعض الشكوك حول إمكانية لحاق جناح بايرن ميونخ “كينجسلي كومان” بتشكيلة المنتخب الفرنسي المشاركة في هذه المباراة لأسباب شخصية، بينما من المؤكد غياب “دانيل جازداج” عن صفوف المجر بداعي إصابة في الركبة.

ويعتلي المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة السادسة بيورو 2020 مناصفة مع المنتخب البرتغالي، بينما يتذيل المنتخب المجري بسبب تعرضه للخسارة في الافتتاح بثلاثية نظيفة أمام رفاق كريستيانو رونالدو.

تاريخ مواجهات فرنسا والمجر

فازت المجر مرة واحدة فقط في آخر 5 مواجهات لها أمام فرنسا، ويرجع هذا الفوز إلى تصفيات كأس أمم أوروبا 1972 بنتيجة 2/صفر، وأقيم اللقاء على الأراضي الفرنسية يوم 9 أكتوبر 1971، ليُنهي المنتخب المجري في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن بلغاريا الثانية، بينما حل المنتخب الفرنسي ثالثًا بفارق الأهداف عن بلغاريا، وتذيلت النرويج.

وفي السنوات التالية انتقمت فرنسا من المجر بهزيمتها في دور مجموعات كأسي العالم 1978 و1986، الأولى بنتيجة 1/3 والثانية 3/صفر.

ولم يتقابلا بعدها في أي مناسبة حتى نهاية شهر مايو 2005 في لقاء ودي انتهى بفوز الديوك الفرنسية بنتيجة 1/2، ضمن تحضيرات تصفيات كأس العالم 2006.

وترجع أول مباراة في تاريخ مواجهات فرنسا والمجر إلى أبريل 1964 في ذهاب نهائي تصفيات كأس أمم أوروبا، وانتصرت المجر بنتيجة 1/3 في فرنسا، وفي الإياب كررت المجر فوزها بنتيجة 1/2.