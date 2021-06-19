كوبا امريكا 2021 | الارجنتين تتغلب على اوروجواي في كلاسيكو ريو دي لابلاتا بهدف يتيم

تعرف على نتيجة مباراة الارجنتين واوروجواي في كلاسيكو ريو دي لابلاتا، والذي لعب على ملعب ماني جارينشا الوطني في مدينة برازيليا البرازيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 19 يونيو، ضمن الجولة الثانية من مجموعات بطولة كوبا امريكا 2021

أنهى المنتخب الارجنتيني الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله لاعب الوسط غويدو رودريجيز برأسية رائعة في الدقيقة 13 بعد متابعته لكرة عرضية قاتلة أرسلها ليونيل ميسي.

وانطلق ميسي بسرعته العالية على الرواق الأيسر بعد مراوغة الظهير الأيمن لأوروجواي جيوفاني جونزاليز، قبل أن يرسل عرضية قاتلة عجز الحارس فيرناندو موسليرا عن الخروج لإلتقاطها لتعبر وتجد غويدو رودريجيز الذي قابلها على القائم البعيد برأسية نموذجية في الشباك.

وفشل منتخب الأوروجواي في الرد على تقدم الأرجنتين، وكان هجومه محتشمًا للغاية رغم وجود الثنائي الخطير، لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وبسبب قلة حيلة منتخب أوروجواي، تمسك الفريق في الدقيقة 27 باحتساب ركلة جزاء بحجة تعرض إدينسون كافاني للعرقلة داخل صندوق العمليات، لكن الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو رفض احتساب أي شيء وطالب باستمرار اللعب.

وخلال الشوط الثاني من المباراة تراجع نسق المباراة، وفرض المنتخب الارجنتيني تكتيكه في عملية الاستحواذ وتدوير الكرة، وفي نفس الوقت غلق المساحات على لويس سواريز وكافاني، وعزلهما عن خط الوسط.

وبهذه النتيجة يتقاسم منتخب الارجنتين صدارة المجموعة الأولى مع تشيلي بنفس رصيد النقاط، 4 لكل منهما، بينما يأتي منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حققهم من فوزه على بوليفيا التي تبدو حصالة المجموعة بعد تعرضها لخساراتين.

ويخوض منتخب الارجنتين مباراته الثالثة في دور المجموعات أمام منتخب باراجواي يوم 22 يونيو الجاري، أما منتخب اوروجواي فسيلاقي تشيلي يوم 21 من نفس الشهر.